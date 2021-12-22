Шевчук и Гай ответили на вопрос, чей Крым

22.12.2021
22:12
Новость
Футбол
Бывшие футболисты «Шахтера» Вячеслав Шевчук и Алексей Гай в ютуб-передаче «Пряма червона» ответили на вопрос о том, чей Крым.
Шевчук сказал, что украинский, а Гай сказал следующую фразу: «Крым? А чей? Наш».
Также Тотовицкий будет получать в «Колосе» рекордную зарплату.
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