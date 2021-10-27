Шевчук: Гармаш не будет игроком стартового состава сборной Украины

Бывший игрок Шахтера Вячеслав Шевчук прокомментировал вызов футболиста Динамо Дениса Гармаша в национальную команду.

«Да, в «Динамо» Гармаш не игрок стартового состава, но выходя на замену он очень помогает своей команде своей агрессивностью, своими действиями. Это опытный игрок и я уверен, что он и сборной поможет. Но он должен понимать, что в сборной он не будет игроком стартового состава, а будет выходить на замену», — заявил Гармаш в эфире YouTube-канала «vZbirna».

Последний раз 31-летний футболист Динамо надевал футболку сборной Украины 9 октября 2017 года в матче отбора на ЧМ-2018 против Хорватии (0:2).

Подопечные Александра Петракова с девятью очками занимают второе место в группе D квалификаци на ЧМ-2022 в Катаре. Сине-желтым остается провести один поединок против сборной Боснии и Герцеговины (16 октября). Перед этим 11-го числа украинцы сыграют контрольный матч с Болгарией.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Источник: Малиновского и Гармаша вернули в сборную Украины

Стало известно, смогут ли болельщики посетить матч сборных Украины и Болгарии в Одессе

«Верес», «Спартак», «Агробизнес»: топ-10 самых громких вылетов «Шахтера» и «Динамо» из Кубка

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.