Шевченко: «Ювентус» — это всегда «Ювентус»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко высказался по поводу предстоящего матча с «Ювентусом» в Серии А, который состоится 5 декабря.



«Ювентус» — это всегда «Ювентус». Отличная команда, которая быстро забывает о поражениях. Они очень быстро пришли в себя.

Аллегри — отличный тренер. Он мотиватор, который хорошо руководит командой и справляется с трудностями», - цитирует Шевченко Calcionews24.com.

Матч «Ювентус» - «Дженоа» состоится 5 декабря. Начало встречи в 21:45.

Также «Спортинг» победил «Бенфику» с Яремчуком.



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