Шевченко: Ярмоленко? Этим будет заниматься спортивный директор «Дженоа»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал информацию о возможном переходе вингера «Вест Хэма» и сборной Украины Андрея Ярмоленко. Ранее была информация, что стороны уже начали переговоры о трансфере.

«Ярмоленко? Этим будет заниматься спортивный директор – ищет, выбирает. Я занят командой, у нас сейчас много матчей.

Сейчас в команде заняты два места и мы не можем брать игроков без европейского паспорта.

Заинтересован ли я в услугах Ярмоленко? Я ответил на вопрос, мы не можем приглашать игроков, у которых нет европейского паспорта», — сказал Шевченко в комментарии на youtube-канале PRESSING.

Напомним, что в матче 15-го тура Серии А, который прошел 1 декабря, «Дженоа» на своем поле проиграла «Милану» со счетом 0:3.

В текущем сезоне Серии А «Дженоа» занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Топ-5 жен игроков «Дженоа»: их «тренирует» не только Шевченко

Ди Марцио отреагировал на слухи о возможном переходе Зинченко в «Дженоа»

«Милан» с чудо-голом Ибрагимовича и дублем Мессиаса обыграл «Дженоа» Шевченко

Без шансов для Шевченко: как «Милан» разгромил «Дженоа»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.