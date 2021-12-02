Шевченко: Ярмоленко? Этим будет заниматься спортивный директор «Дженоа»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал информацию о возможном переходе вингера «Вест Хэма» и сборной Украины Андрея Ярмоленко. Ранее была информация, что стороны уже начали переговоры о трансфере.
«Ярмоленко? Этим будет заниматься спортивный директор – ищет, выбирает. Я занят командой, у нас сейчас много матчей.
Сейчас в команде заняты два места и мы не можем брать игроков без европейского паспорта.
Заинтересован ли я в услугах Ярмоленко? Я ответил на вопрос, мы не можем приглашать игроков, у которых нет европейского паспорта», — сказал Шевченко в комментарии на youtube-канале PRESSING.
Напомним, что в матче 15-го тура Серии А, который прошел 1 декабря, «Дженоа» на своем поле проиграла «Милану» со счетом 0:3.
В текущем сезоне Серии А «Дженоа» занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков.
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