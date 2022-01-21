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Шевченко выдвинул условие в переговорах со сборной Польши

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
21.01.2022
14:25
Новость
Футбол

Украинский тренер Андрей Шевченко действительно ведет переговоры со сборной Польши. Однако есть одно условие от украинского коуча.

Андрей Шевченко ведет переговоры о работе главным тренером в польской сборной. Поляки готовы предложить Шеве - 1 млн евро, но условие от украинца - не менее 3 миллионов.

Сейчас обсуждается использование схемы премиальных за выход на ЧМ или компенсированных от «Дженоа» средств. В таком случае переговоры между Шевченко и Кулешей продолжатся, сообщает Vzbirna.

Также «Реал» с пропущенным голом Лунина одержал волевую победу в Кубке Испании.

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