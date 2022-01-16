Шевченко: в «Дженоа» мы сделали все, что могли

Бывший главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко подвел итоги работы во главе «грифонов». Украинский специалист был отправлен в отставку 15 января.
«За эти два месяца с моим штабом мы сделали все, что могли. Главное, чтобы не было стыдно смотреть в зеркало, и я знаю, что могу это делать.
Прежде чем уйти, я скажу кое-что важное о Дженоа. Я молодой тренер, но кое-чего достиг в футболе, за свою карьеру видел много стадионов во всех уголках мира.
Я никогда раньше не видел такого стадиона, как Луиджи Феррарис: он необыкновенный, потому что болельщики Дженоа необыкновенные.
Вы должны попытаться спасти место в Серии А для них. За этих ребят, которые каждый раз создают невероятную атмосферу и никогда не бросали нас посреди трудностей», – сказал Шевченко в комментарии Тuttosport.
Украинец возглавил «грифонов» 7 ноября 2021 года. При Шевченко генуэзская команда выиграла один матч из 11 – у «Салернитаны» (1:0) в Кубке Италии. Еще 7 матчей закончились поражениями, также было три ничьих.
«Дженоа» занимает 19-е место в Серии А, набрав 12 очков.
Ранее пресс-атташе сборной Польши отреагировал на слухи о переговорах с Шевченко.
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