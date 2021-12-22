Шевченко: улыбнувшись перед Рождеством, я могу вернуться к своей семье

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко подвел итоги вчерашнего матча своей команды против «Аталанты» (0:0) в 19-м туре итальянской Серии А.



«Фундаментальный матч! Как еще лучше можно было завершить первый круг чемпионата, учитывая все обстоятельства? В этот сложный для «Дженоа» момент, играя против великой команды, наши футболисты показали, что они — одно целое, что у них есть сердце и характер и желание бороться за сохранение места в Серии А.

Несомненно, это важный для нас результат, который вселяет надежду. И это большая надежда, потому что ответы, которые дала наша команда сегодня, важны. Команда боролась, футболисты отдали на поле всё — и силы, и душу. И это для меня даже дороже, чем достигнутый результат.

Самым важным сегодня — и даже фундаментальным — было не пропустить гол. Когда вы играете против команды, которая много прессингует и создает много моментов в атаке, очень важно не пропустить гол. Сиригу был хорош и нам очень помог. И не потому, что он спас «Дженоа» от гола в тех или иных моментах, а потому, что он был настоящим руководителем обороны — это придавало уверенности нашим защитникам.

Понятно, что нашей команде пока не хватает ясности в своих действиях и физической силы впереди. Мы можем добиться большего, и мы должны еще много работать, но я счастлив тому, чего мы уже добились.

Наша цель? Повторюсь: спасение, сохранение места в Серии А — это наша Лига чемпионов. А пока, улыбнувшись перед Рождеством, я могу вернуться к своей улыбающейся семье. Еще есть много работы, но сегодняшний результат действительно важен. Впереди — небольшая пауза в чемпионате, в течение которой будем работать на трансферном рынке. Попытаемся что-то изменить в отношении кадрового резерва команды», — сказал Шевченко на пресс-конференции после матча с «Аталанты».

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