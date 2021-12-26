Шевченко составил список игроков, которые покинут «Дженоа» этой зимой

«Дженоа» начала подготовку к зимнему трансферному окну. Главный тренер команды Андрей Шевченко составил список игроков, которые покинут генуэзцов.

По данным Calciomercato, «грифонов» покинут защитники Стефано Сабелли, Иван Радованович, полузащитники Мохамед Фарес и Маноло Портанова, а также форвард Фелипе Кайседо.

В нынешнем сезоне Серии А «Дженоа» занимает 18-е место в турнирной таблице.

В ближайшем туре чемпионата Италии команда Шевченко сыграет на выезде с «Сассуоло». Поединок состоится 6 января и начнется в 17:30.

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