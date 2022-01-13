Шевченко сможет руководить «Дженоа» в матче против «Милана»

Сегодня, 13 января, «Дженоа» в рамках 1/8 финала Кубка Италии сыграет на выезде с «Миланом». Главный тренер генуэзцев Андрей Шевченко выздоровел от коронавируса и получил право руководить действиями своих подопечных прямо с бровки «Сан-Сиро».

45-летний украинец из-за положительного теста на коронавирус был вынужден пропустить игру своей команды против «Сассуоло» (1:1).

По информации итальянских СМИ, «Дженоа» продолжает переговоры с Шевченко о досрочном расторжении контракта. Ожидается, что клуб выплатит украинцу неустойку в размере 20 миллионов евро.

Бывший тренер сборной Украины работает в Генуе с 7 ноября.

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