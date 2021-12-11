Шевченко: слова владельцев клуба о моем будущем вселяют уверенность

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал матч 17-го тура Серии А с «Сампдорией». Поединок завершился поражением команды украинского специалиста со счетом 1:3.

«Мы разочарованы. Никто не хочет проигрывать в дерби. Надеялись на хороший матч, но быстро пропустили первый гол. Первый тайм мы провели плохо, во втором отреагировали, но нужно было начинать так играть сразу.

Мы увидели настоящую реакцию игроков. Мы пытались что-то изменить, и у нас были шансы, но нам нужно просто верить в себя и двигаться дальше. Слова владельцев клуба о моем будущем и трансферном рынке вселяют уверенность, которая должна передаться нашим фанатам. Это важные знаки», — цитирует Шевченко Football-Italia.

«Дженоа» занимает» 19-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 10 очков.

В следующем туре подопечные Шевченко сыграют на выезде с «Лацио» 17 декабря.

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Первый гол с Шевченко: «Дженоа» проиграл «Сампдории»

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