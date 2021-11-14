Шевченко: сейчас невозможно ждать в «Дженоа» украинских футболистов

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко рассказал о задачах в новой команды и поделился перспективами перехода защитника «Динамо» Виталия Миколенко и защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко.
«Это хороший вызов для меня. Тренировать в Серии А, в одной из самых лучших лиг, где собраны хорошие тренеры – большой вызов. Будет очень сложно, но, думаю, мы справимся с этой ситуацией. Будем делать все для того, чтобы остаться в Серии А
Сейчас невозможно ждать в «Дженоа» украинских футболистов. По итальянскому законодательству можно иметь только двух игроков не из Евросоюза. Этот лимит уже исчерпан», — сказал Шевченко в эфире программе «Великий футбол».
7 ноября украинский тренер подписал с «Дженоа» контракт до 30 июня 2024 года.
После 12-ти туров «Дженоа» занимает 17-е место в чемпионате Италии.
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