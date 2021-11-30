Шевченко: сделаю все возможное, чтобы создать проблемы для «Милана»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура Серии А с «Миланом», который состоится 1 декбаря.

«Команда должна быть очень мотивированной, проявить характер. Матч будет очень сложным, надо много работать. «Милан» – очень сильный соперник. Изменения в стартовом составе? У нас сегодня будет тренировка, еще одна – завтра. Увидим, в каких кондициях игроки и тогда примем решение.

Конечно, играть против «Милана» – это очень эмоциональное событие. Но я стараюсь блокировать эмоции, ведь это часть моей работы, часть жизни. Я – профессионал. Обещаю болельщикам «Дженоа», что сделаю все возможное, чтобы создать проблемы для «Милана». Я всегда болею за «Милан», но не в матче против «Дженоа», – цитирует украинского специалиста Telegram-канал Гранде Шева.

Матч «Дженоа» – «Милан» пройдет 1 декабря и начнется в 21:45.

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