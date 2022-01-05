Шевченко сдал отрицательный тест на коронавирус

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко вылечился от коронавируса.

О факте сдачи отрицательного теста на ковид бывшим главным тренером сборной Украины сообщает известный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио. Это означает, что Андрей Шевченко сможет вылететь чартерным рейсом в Италию и успеть на первый календарный матч «Дженоа» в новом году. Игра состоится 6 января, начало — 17:30.

Сегодня стало известно о новом положительном тесте на коронавирус в стане генуэзского клуба, но имя игрока не называлось.

«Грифоны» в текущей таблице Серии А с 11-ю очками занимает 18-е место, располагаясь в зоне вылета. При Андрее Шевченко «Дженоа» набрал два очка и забил два гола в семи матчах чемпионата Италии.

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