Шевченко: Сарри выиграл и поставил отличную игру

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко высказался о своем оппоненте Маурицио Сарри после матча с «Лацио» (1:3) в рамках 18-го тура Серии А.

«Я знаю его долгое время, был рад снова увидеться с ним. Я его сильно уважаю, он сильный тренер с четкими идеями. Он выиграл и поставил отличную игру», — сказал Шевченко.

Под руководством украинского тренера «Дженоа» набрал одно очко и забил два гола за шесть матчей. «Грифоны» находятся на 19-м месте в Серии А. Единственную победу Шевченко одержал в Кубке Италии над другим аутсайдером элитного дивизиона «Салернитаной».

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