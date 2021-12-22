Шевченко рассказал, что ему понравилось в игре «Дженоа» против «Аталанты»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился впечатлениями от матча с «Аталантой» (0:0) в рамках 19-го тура Серии А.

«Мы показали, что у нас есть большой дух, желание бороться и большую отвагу. Ребята сделали то, что я просил. Мы были хороши в защите и прессинге.

Должны делать шаг за шагом. Переживаем непростое время, но мы хорошо отреагировали, объединились. Теперь уверен, что хорошо поработаем над трансферами. С самого начала матча могли добиться большего, но команда дала мне несколько ответов, и я рад», — сказал Шевченко в интервью телеканалу Sky.

Руслан Малиновский провел в этом матче 65 минут и был среди самых опасных игроков на поле.

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