Шевченко прокомментировал свое состояние после положительного теста на коронавирус

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко в социальных сетях поделился сведениями о болезни. Украинский специалист сообщил, что заболевание проходит бессимптомно.

«К сожалению, вынужден сообщить, что мой тест на коронавирус от 27 декабря оказался положительным. Заболевание проходит бессимптомно», – написал Шевченко в своем инстаграме.

На выездной матч 20-го тура Серии А против «Сассуоло» команду из Генуи выведет помощник украинца – Мауро Тассотти. Поединок состоится 6 января.

«Дженоа» ушла на зимние каникулы в зоне вылета, набрав 11 очков после 18 матчей.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Президент «Дженоа» признался в любви к Шевченко

Шевченко составил список игроков, которые покинут «Дженоа» этой зимой

У Шевченко и капитана «Дженоа» выявили коронавирус

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.