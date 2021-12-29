Шевченко прокомментировал свое состояние после положительного теста на коронавирус

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко в социальных сетях поделился сведениями о болезни. Украинский специалист сообщил, что заболевание проходит бессимптомно.
«К сожалению, вынужден сообщить, что мой тест на коронавирус от 27 декабря оказался положительным. Заболевание проходит бессимптомно», – написал Шевченко в своем инстаграме.
На выездной матч 20-го тура Серии А против «Сассуоло» команду из Генуи выведет помощник украинца – Мауро Тассотти. Поединок состоится 6 января.
«Дженоа» ушла на зимние каникулы в зоне вылета, набрав 11 очков после 18 матчей.
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