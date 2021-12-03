Шевченко пригласил в «Дженоа» игрока «Милана»

«Дженоа» продолжает искать варианты усиления состава в зимнее трансферное окно.
Андрей Шевченко заинтересовался полузащитником «Милана» Самуэлем Кастильехо. 26-летний испанец, предпочитающий действовать на правом фланге атаки, всерьез рассматривает варианты со сменой команды.
Кастильехо перешел в «Милан» в августе 2018 года из «Вильярреала» более чем за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне Саму потерял место в составе «россо-нери». В Серии А он принял участие в трех матчах и набрал всего-то 89 минут игрового времени.
Напомним, что «Дженоа» занимает в чемпионате Италии место в зоне вылета и страдает из-за многочисленных травм. При Андрее Шевченко генуэзский клуб сыграл три матча, в которых не забил ни одного гола и набрал одно очко.
В 14-м туре «Дженоа» разгромно проиграл «Милану».
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