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Шевченко пригласил в «Дженоа» игрока «Милана»

Игорь Яслик
Игорь Яслик
03.12.2021
11:47
Новость
Футбол

«Дженоа» продолжает искать варианты усиления состава в зимнее трансферное окно.

Андрей Шевченко заинтересовался полузащитником «Милана» Самуэлем Кастильехо. 26-летний испанец, предпочитающий действовать на правом фланге атаки, всерьез рассматривает варианты со сменой команды.

Кастильехо перешел в «Милан» в августе 2018 года из «Вильярреала» более чем за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне Саму потерял место в составе «россо-нери». В Серии А он принял участие в трех матчах и набрал всего-то 89 минут игрового времени.

Напомним, что «Дженоа» занимает в чемпионате Италии место в зоне вылета и страдает из-за многочисленных травм. При Андрее Шевченко генуэзский клуб сыграл три матча, в которых не забил ни одного гола и набрал одно очко.

В 14-м туре «Дженоа» разгромно проиграл «Милану».

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