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Шевченко прибыл в Геную на тренировочную базу «Дженоа»

Павел Соловей
Павел Соловей
08.11.2021
15:33
Новость
Футбол

Украинский специалист Андрей Шевченко прибыл в Геную. Вчера 45-летний украинец был назначен главным тренером «Дженоа».

Ожидается, что в ближайшее время пройдет пресс-конференция, а 9 ноября Шевченко проведет первую тренировку в «Дженоа».

Контракт Шевченко с «Дженоа» подписан до 30 июня 2024 года.

На посту главного тренера «Дженоа» Шевченко дебютирует 21 ноября – домашним матчем с «Ромой».

В текущем сезоне Серии А команда из Генуи занимает 17-е место, набрав 9 очков.

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