Шевченко претендует на пост главного тренера европейской сборной

Бывший главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко претендует на то, чтобы возглавить национальную команду Польши.

Как сообщает Przegląd Sportowy, 19 января Польский футбольный союз на встрече не назначил нового тренера сборной после ухода Паулу Соузы.

Шевченко может начать переговоры с польской федерацией футбола в случае предложения в 3 миллиона евро в год.

Напомним, что 15 января Шевченко был уволен с поста главного тренера «Дженоа».

Ранее была информация, что Шевченко не получил от «Дженоа» 20 млн евро.

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Источник: «Динамо» рассматривает кандидатуру Шевченко

Источник: Шевченко поступало предложение от турецкого гранда

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