Шевченко потерял двух важных игроков на дебютный матч во главе «Дженоа»

Андрей Шевченко продолжает подготовку к премьерному матчу на посту главного тренера «Дженоа».
У украинского специалиста прибавилось проблем. Повреждения получили защитник Доменико Кришито и нападающий Фелипе Кайседо, сообщает официальный сайт «Дженоа».
Кришито — не только лидер команды и основной защитник, но и один из лучших бомбардиров команды. Он забил шесть голов (все — с пенальти). Кришито травмировал приводящую мышцу правой ноги.
Известный эквадорец Кайседо в нынешнем сезоне Серии А забил один гол и сделал два ассиста. 33-летний форвард повредил полусухожильную мышцу правой ноги.
Дебют Андрея Шевченко в «Дженоа» состоится 21 ноября в рамках 13-го тура Серии А. Генуэзский клуб сразится на своем поле с «Ромой», которую тренирует Жозе Моуриньо.
Ранее официально была завершена сделка по смене владельца «Дженоа».
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