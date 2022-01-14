Шевченко после очередного поражения: клуб должен сообщить о своем решении

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился впечатлениями от матча с «Миланом» (1:3 в овертайме) в Кубке Италии.

«Мы играли хорошо, ребята приложили много усилий. Они продемонстрировали свои лучшие качества. Я думаю, что это была хорошая игра.

Мы пытались создавать моменты и контролировать игру. Я, естественно, не очень доволен результатом, но выступление было хорошим.

Я всегда рад вернуться сюда, на «Сан-Сиро», прием был фантастическим, и я благодарю болельщиков «Милана». Я также хочу поблагодарить болельщиков «Дженоа», которые приехали сюда, чтобы поддержать команду.

Я делаю свою работу день за днем. Мне 45 лет, я еще молод и набираюсь опыта. Жизнь состоит из взлетов и падений, побед и поражений, я иду вперед, и мы сосредоточены на проекте.

Сегодня ребята выступили хорошо, мы постепенно видим, как качество проявляется в результате работы на тренировках.

Что касается меня, то я просто делаю свою работу каждый день. Затем клуб должен будет сообщить о своем решении», — цитирует Шевченко ресурс Football Italia.

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