Шевченко пообщался с опытными игроками «Дженоа» на тему кризиса команды

Главный тренер итальянского «Дженоа» Андрей Шевченко продолжает знакомиться со своей новой командой, сообщает TUTTOmercatoWEB со ссылкой на Il Secolo XIX.
45-летний украинец пообщался с опытными игроками итальянского клуба, чтобы понять, что пошло не так в первой части сезона под руководством Давиде Баллардини.
В частности, украинский специалист поговорил с Доменико Кришито, Гораном Пандевым, Валоном Бехрами и Миланом Баделем.
Также известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о матче отбора чемпионата мира Босния и Герцеговина — Украина, оценив шансы украинской сборной занять второе место в группе.
Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16-го ноября. Начало встречи в 21:45.
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