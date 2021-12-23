Шевченко положил глаз на игрока сборной России

«Дженоа», которую возглавляет украинский специалист Андрей Шевченко, заинтересована в услугах российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Клуб из Генуи ведет переговоры о переходе хавбека сборной России, сообщает La Repubblica.

По данным источника, «Аталанта» хочет получить за Миранчука 12 миллионов евро плюс три миллионов в виде дополнительных бонусов.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года за 14,5 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А «Дженоа» занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

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