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Шевченко: положение «Дженоа» в турнирной таблице не критическое

Павел Соловей
Павел Соловей
20.12.2021
16:55
Новость
Футбол

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал турнирную ситуацию команды в чемпионате Италии. Украинский специалист надеется на успешный второй круг.

«Положение в турнирной таблице на данный момент для нас не критическое. Мы должны быть готовы ко второму кругу. Но и этот год нужно попытаться завершить с достойным результатом.

Последние матчи мы играли против соперников, борющихся за победу в Скудетто. Наша задача — остаться в Серии А. Это наша Лига чемпионов, и мы должны хорошо играть против наших прямых конкурентов», — цитирует Шевченко Сalcionews24.com.

В текущем сезоне Серии А «Дженоа» занимает 18-е место в турнирной таблице.

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