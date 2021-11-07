Шевченко подписал контракт с итальянской «Дженоа»

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко согласовал последние детали контракта с итальянской «Дженоа».

Сегодня, седьмого ноября, стороны ударили по рукам и Шевченко поставил свою подпись под соглашением с генуэзским клубом.

Стороны договорились о соглашении до 2024 года. Как стало известно Meta-ratings.com.ua, учитывая, что Шевченко принял «Дженоа» по ходу сезона, а команда находится фактически в «зоне вылета», между Шевченко и клубом есть договоренность о том, что в случае вылета команды в Серию Б он продолжит работу в Генуе с задачей вернуть команду в Серию А.

Ожидается, что после того как 15 ноября официально будет объявлено о переходе пакета акций клуба в управление американского фонда 777 Partners, «Дженоа» утвердит бюджет на 2022 год, в котором будет заложена сумма на покупку новых игроков под Андрея Шевченко. Перед украинским специалистом будет стоять задача вклиниться в борьбу за еврокубковые места.

Отметим, что помимо Шевченко, «Дженоа» также раасматривала на пост главного тренера команды кандидатуру итальянца Андреа Пирло.

После 12 туров в Серии A клуб занимает 17-е место, набрав 9 очков. Генуэзский клуб находится в одной строчке от зоны вылета. В минувшем туре Серии А «Дженоа» сыграла вничью с «Эмполи» 2:2, после чего с поста главного тренера «грифонов» был уволен Давиде Баллардини.

Дебют Андрея Шевченко на посту главного тренера «Дженоа» состоится 21 ноября в домашнем матче генуэзцев против «Ромы».

Ранее стало известно, кто станет помощниками Андрея Шевченко в его тренерском штабе в «Дженоа».

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