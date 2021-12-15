Шевченко: победа над «Салернитаной» стала облегчением для нашей команды

Главный тренере «Дженоа» Андрей Шевченко поделился впечатлениями от матча с «Салернитаной» (1:0) в Кубке Италии. Эта победа стала первой для него во главе генуэзской команды.

«Победа над «Салернитаной» стала облегчением для всей нашей команды. Мы играли уже лучше и заслужили этот успех. Еще в первом тайме у нас было немало возможностей забить, но нам чего-то не хватало. Команде нужно намного больше работать. Во втором тайме мы немного устали физически, однако замены позволили оживить игру.

Мы уже строим планы с новым спортивным директором клуба. Пока же сосредоточимся на следующих матчах со сложными соперниками — «Лацио» и «Аталантой». А позже подумаем о трансферах», — сказал Шевченко.

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