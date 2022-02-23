Шевченко отреагировал на ситуацию в Украине: в единстве мы победим

23.02.2022
13:09
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко призвал украинцев объединиться.
«Украина – моя Родина.
Я всегда гордился своим народом и своей страной. Мы пережили много непростых периодов и за прошедшие 30 лет сформировались как нация.
Нация искренних, трудолюбивых и свободолюбивых граждан.
Это самое главное наше достояние. Сегодня сложное время для всех нас. Но мы должны объединяться.
В единстве мы победим. Слава Украине», – написал Шевченко у себя в инстаграме.
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