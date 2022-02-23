Шевченко отреагировал на ситуацию в Украине: в единстве мы победим

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко призвал украинцев объединиться.



«Украина – моя Родина.

Я всегда гордился своим народом и своей страной. Мы пережили много непростых периодов и за прошедшие 30 лет сформировались как нация.

Нация искренних, трудолюбивых и свободолюбивых граждан.

Это самое главное наше достояние. Сегодня сложное время для всех нас. Но мы должны объединяться.

В единстве мы победим. Слава Украине», – написал Шевченко у себя в инстаграме.

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