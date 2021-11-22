Шевченко: отношение игроков «Дженоа» к матчу с «Ромой» было фантастическим

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал поражение «Роме» (0:2).



«У нас есть неделя, чтобы подготовиться к следующему туру. Сможем восстановить футболистов.

Отношение игроков было фантастическим, особенно компактность команды – мы много боролись. Нам не хватало управления игрой, но в любом случае команда могла делать больше, особенно при выходе из обороны, когда мы поднимали линию. Нам нужно многое улучшить.

Пытались использовать качества Экубана, он быстрый игрок. У него еще нет уверенности, но он сделал то, о чем мы его просили.

Вижу, что в Серии А есть команды, которые пытаются строить игру через оборону, задействуя вратаря и контролируя игру. Очевидно, что это не всегда может происходить с более сильными командами. Я видел много хороших матчей от других команд. В этом плане Серия А сильно выросла», – сказал Шевченко в комментарии DAZN.

Грозный сравнил приходы Шевченко и Джеррарда в «Дженоа» и «Астон Виллу»

Шевченко: если «Дженоа» останется в Серии А – это будет как победа в Лиге чемпионов

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.