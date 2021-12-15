Шевченко одержал первую победу во главе «Дженоа»: видеообзор матча с «Салернитаной»

«Дженоа» прервал серию неудач. «Грифоны» в матче 1/16 финала Кубка Италии выиграли у «Салернитаны» (1:0).

Победный гол за генуэзскую команду на 76-й минуте забил Калеб Экубан.

Это первая победа Андрея Шевченко во главе «Дженоа». До того бывший главный тренер сборной проиграл четыре матча из пяти. Причем «грифоны» на этом отрезке забили всего-то один гол. После поражения в дерби от «Сампдории» многие болельщики «Дженоа» требовали отставки Андрея Шевченко.

В данный момент «грифоны» находятся в зоне вылета в Серии А. Они занимают 18-е место с десятью очками.

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