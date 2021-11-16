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Шевченко обратился к сборной Украины перед матчем с Боснией

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
16.11.2021
17:43
Новость
Футбол

Новоиспеченный главный тренер итальянского «Дженоа» Андрей Шевченко поддержал сборную Украины перед матчем отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной.

Шевченко у себя в твиттере написал такие слова: «Вперед к победе! Болеем на нашу сборную!»

Отметим, что Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 года по 2021. Со сборной Украины Шевченко дошел до четвертьфинала Евро. Осенью 2021 года украинский специалист возглавил «Дженоа», который играет в итальянской Серии А.

Также известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о матче отбора чемпионата мира Босния и Герцеговина — Украина, оценив шансы украинской сборной занять второе место в группе.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16-го ноября. Начало встречи в 21:45.

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