Шевченко – о поражении от «Милана»: против такой великой команды сложно показывать свой футбол

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал матч 15-го тура Серии А с «Миланом». Поединок прошел в Генуе и завершился поражением хозяев со счетом 0:3.

«У нас много игроков выбыло из-за травм, это создает нам дополнительные сложности. Мы постарались сыграть в свой футбол, но против такой великой команды, как «Милан», это всегда сложно. «Милан» отлично прессинговал, у нас было несколько хороших атак, но они действительно сильны, у них много классных игроков. Когда они забивают гол, то подрезают вам крылья, и план на игру сразу меняется.

Мы слишком низко защищались? Мы пытались обороняться выше, но сегодня у нас это не получилось», — цитирует Шевченко Corriere dello Sport.

В текущем сезоне Серии А «Дженоа» занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

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