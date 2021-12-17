Шевченко – о матче с «Лацио»: должны играть в свой футбол, чтобы попытаться увезти очки

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего поединка 18-го тура чемпионата Италии против римского «Лацио».
«Конечно, всегда приятно побеждать. Очень помогло, что мы не пропустили гол и выиграли. Впереди у нас два очень сложных матча.
Мы должны играть в свой футбол компактный и агрессивный, чтобы попытаться увезти очки из Рима. Прежде всего, мы должны уметь максимально использовать возможности, которые у нас будут», — приводит слова Шевченко Corriere dello Sport.
Поединок «Лацио» — «Дженоа» пройдет 17 декабря. Начало — в 19:30.
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