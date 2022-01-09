Фрибет 3000 UAH
Рома — Ювентус
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Шевченко не будет руководить «Дженоа» в сегодняшнем матче со «Специей»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
09.01.2022
18:06
Новость
Футбол

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко сдал положительный тест на коронавирус перед матчем Серии А со «Специей».

Украинского специалиста отправили на самоизоляцию. У других членов тренерского штаба отрицательные результаты.

Командой в предстоящем поединке будет руководить помощник Шевченко Мауро Тассотти. Встреча начнется в 19.30.

Украинский тренер сдал отрицательный тест на ковид перед игрой с «Сассуоло» (6 января.

Ранее мы сообщали о том, что воспитанник «Динамо» и вратарь «Днепра-1» подписали контракты с «Черноморцем».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Руководитель польского футбола огласил решение по Шевченко
Руководитель польского футбола огласил решение по Шевченко
Шевченко дал советы игрокам «Дженоа» перед матчем против «Специи»
Шевченко дал советы игрокам «Дженоа» перед матчем против «Специи»
«Дженоа» объявил о подписании новичка для Шевченко
«Дженоа» объявил о подписании новичка для Шевченко

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи