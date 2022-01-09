Шевченко не будет руководить «Дженоа» в сегодняшнем матче со «Специей»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко сдал положительный тест на коронавирус перед матчем Серии А со «Специей».



Украинского специалиста отправили на самоизоляцию. У других членов тренерского штаба отрицательные результаты.

Командой в предстоящем поединке будет руководить помощник Шевченко Мауро Тассотти. Встреча начнется в 19.30.

Украинский тренер сдал отрицательный тест на ковид перед игрой с «Сассуоло» (6 января.

Ранее мы сообщали о том, что воспитанник «Динамо» и вратарь «Днепра-1» подписали контракты с «Черноморцем».



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