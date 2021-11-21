Шевченко начал карьеру в чемпионате Италии с сухого поражения

В матче 13-го тура Серии А против «Ромы» Андрей Шевченко дебютировал в качестве главного тренера «Дженоа».

Новая команда украинского наставника понесла очень серьезные кадровые потери. В частности, не могли сыграть авторы 14-ти из 17-ти командных голов в нынешнем чемпионате.

Андрей Шевченко выбрал на матч против «Ромы» оборонительную тактику. Его команда нанесла только два удара по воротам, лишь один из них пришелся в створ.

Тем не менее, «Дженоа» долго и уверенно удерживала сухими свою «рамку». В концовке же сработала замена от Жозе Моуриньо. Молодой форвард Афена-Гьян сделал дубль, забив свои голы на 82-й и 90+4-й минуте. «Рома» победила со счетом 2:0.

«Дженоа» после этого поражения опустился в зону вылета.

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