Шевченко могут отправить в отставку, президент «Дженоа» сделал заявление

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко может покинуть свою должность, сообщает ресурс Теlenord.it.



По информации источника, руководство клуба рассматривает возможность освобождения украинца от обязанностей.

Возможным кандидатом на пост главного тренера «грифонов» называется Давиде Баллардини, которого украинец заменил на этой должности. Также не исключается возможность приглашения Роландо Марана, который работал в генуэзском клубе в 2020 году, или другого специалиста.

У Шевченко 10 матчей во главе «Дженоа» – 1 победа, 3 ничьих и 6 поражений.

Президент «Дженоа» Альберто Зангрилло принял участие в пресс-конференции после поражения команды от «Специи» (0:1) в Серии А.

«Я не говорил о динамике, но это вещь, которая способна предопределить результат. Этот матч не прошел так, как мы бы хотели, по тысяче причин. Во-первых, в команде, построенной 5 лет назад и в которой были разные тренеры, поменялись главный тренер, собственник и президент.

Мне настоятельно рекомендовали не выступать перед камерами. Я выступил, потому что мы делаем все возможное, и мне хочется, чтобы все поняли, что мы стараемся работать как можно лучше. Все мы понимаем, что так продолжаться не может.

Сейчас прошла лишь треть трансферного окна. Я не оправдываюсь, мы все убеждены, что должны работать лучше, и именно поэтому мы здесь.

Как там Шевченко? Вы же понимаете, что немалая часть вашего вопроса касается сферы личной жизни. Тренер в порядке, я лично посещал его и считаю, что он выйдет из этой фазы», – сказал Зангрилло.

«Дженоа» идет на 19-м месте в Серии А, отставая от 17-го места на 5 очков.

Также «Аталанта» с голом и ассистом Малиновского разгромила «Удинезе».



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