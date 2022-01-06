Шевченко: мне понравилось отношение команды в матче с «Сассуоло»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал ничью с «Сассуоло» (1:1) в Серии А.



«Сегодня мне понравилось отношение команды, было важно привезти домой очки. «Сассуоло» очень хорошо играет, они очень организованные. Нам не было легко, но ребята вышли сражаться и выложились на 110%.

Мы отказались от атак в пользу защиты – сейчас нам нужно чем-то жертвовать, чтобы набрать, что можем.

Трансферы? Я работаю с игроками, которые есть, и счастлив по поводу их отношения к делу. Трансферы – на усмотрение клуба.

Хефти хорошо действовал в первом тайме, затем немного сдал, и мы его заменили. Ему нужно время и тренировки. Система игры зависит от имеющегося состава. В данный момент я не могу выставить 4-3-3, потому что нам нужны другие, более квалифицированные футболисты.

Миранчук? Я просто называю позицию своему директору, выбор делает он и президент», – сказал Шевченко в эфире Sky.

Также известна оценка Лунина за первый матч в составе «Реала» в сезоне.



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