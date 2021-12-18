Шевченко: команда опустила руки после первой ошибки

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился впечатлениями после поражения от «Лацио» (1:3) в рамках 18-го тура Серии А.

«Единственный положительный момент — это забитый мяч. Мы пытались сыграть в свою игру, они забили первый гол из-за нашей невнимательности. Команда попыталась отыграться. Во втором тайме мы могли бы лучше справиться с доставкой мяча к их воротам. Мы могли бы лучше сыграть в некоторых ситуациях.

Команда опустила руки после первой ошибки, это случается с нами в таких матчах, но мы старались хорошо сыграть сзади, создавая опасные моменты у ворот соперника.

Как выйти из этой ситуации? Мы упорно над этим работаем, команда хорошо играла, но у нас нет уверенности, которую нам нужно найти, и тогда результаты придут.

Портанова и Мелегони? Портанове мы дали шанс сыграть в Кубке Италии, и он хорошо выступил. Он сыграл так, как мы просили. Мелегони тоже вошел очень хорошо. Это два парня, которые прибавляют», — цитирует Шевченко ресурс TMW.

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