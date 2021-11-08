Шевченко хочет видеть в «Дженоа» двух игроков сборной Украины

Стали известны трансферные цели главного тренера «Дженоа» Андрея Шевченко. Украинский специалист возглавил команду из Генуи 7 ноября.
По данным Secolo XIX, украинский специалист будет настаивать на трансферах защитника «Динамо» Виталия Миколенко и универсального игрока «Манчестер Сити» Александра Зичнченко, с которыми он работал в сборной Украины.
Кроме того, Шевченко всерьез заинтересован в услугах полузащитника «Милана» Саму Кастильехо и вингера «Челси» Кристиана Пулишича.
На посту главного тренера Дженоа 45-летний Шевченко дебютирует 21 ноября – домашним матчем с «Ромой».
В текущем сезоне Серии А «Дженоа» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков.
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