Шевченко: это положительная неделя для «Дженоа», к нам вернулись Дестро и Кришито

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился ожиданиями от дерби с «Сампдорией» в рамках 17-го тура Серии А. Игра состоится 10 декабря.

«Я ожидаю очень жаркий, напряженный матч. С большим духом и мужеством. Я ожидаю большой поддержки со стороны болельщиков. Она вселяет в нас надежду и желание двигаться вперед, бороться и побеждать в матчах.

Это была положительная неделя. Кришито и Дестро вернулись к нам. Кришито намного опережает Маттиа, мы оцениваем его состояние. Дестро также тренируется с нами, мы надеемся, что завтра оба будут готовы.

Как играть в дерби? С горячим сердцем и холодной головой. Такие матчи очень много значат для болельщиков, нужно к ним хорошо готовиться и играть смело», — сказал Шевченко в интервью клубному каналу «Дженоа».

Напомним, что под руководством украинского тренера «Грифоны» в четырех матчах набрали одно очко и не забили ни одного гола. В игре 16-го тура с «Ювентусом» «Дженоа» ни разу не попал в створ.

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