Шевченко: если «Дженоа» останется в Серии А – это будет как победа в Лиге чемпионов

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего дебюта в Серии А в качестве тренера в матче против римской «Ромы».

«В матче с «Ромой» нам будет не хватать Кришито, будет не хватать его опыта. «Дженоа» необходимо думать только о тренировках и результате. Если мы останемся в Серии А – это будет для нас как победа в Лиге чемпионов.

Еще не факт, что мы уже завтра покажем тот футбол, который я пропагандирую. Мне необходимо адаптироваться под футболистов, которые имеются в моем распоряжении. Скорее всего, завтра вы увидите футбол, который подходит конкретным футболистам.

Несмотря на последние матчи, Рома остается сильным противником. Я очень уважаю Жозе Моуриньо не только как тренера, но и как человека. В Челси он всегда был честен со мной. Посмотри, нас ожидает тяжелый поединок», – цитирует Шевченко Sky Sport Italia.

21 ноября Шевченко дебютирует в качестве главного тренере «Дженоа» в матче 13-го тура Серии А против «Ромы».

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