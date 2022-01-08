Шевченко дал советы игрокам «Дженоа» перед матчем против «Специи»

Главный тренер «Дженоа» Андрей дал комментарий накануне матча Серии А против «Специи», за которую играет Виктор Коваленко. Игра состоится 9 января.

«У нас очень важный матч против «Специи». Хороший результат приблизит нас к сохранению места в Серии А. Нам нужно лучше распоряжаться мячом и быть активными. Против «Сассуоло» мы показали хороший первый тайм. Мы выступить лучше, но не получилось из-за простых ошибок.

Должны устранить ошибки в матче против «Специи». Нужно сыграть компактно и агрессивно. Надо сыграть в свой футбол.

Посмотрим, как Йебоа впишется в нашу игру. Когда приходит новый игрок, вы должны дать ему время потренироваться и адаптироваться.

Получил хорошие рекомендации от своих помощников, которые видели Хефти на тренировках. Физически он был в порядке, и мы подумали, чтобы позволить ему играть.

Для нас матч против «Специи» принципиальный. Должны стараться побеждать, потому что таким образом мы можем покинуть зону вылета и подать сигнал, что команда хочет бороться. Мы вышли из периода, когда мы не побеждали в чемпионате в течение длительного времени.

Трансферное окно закроется в конце месяца. Клуб строит планы по привлечению игроков, в которых мы верим, что они — усиление команды. Для сохранения места в Серии А самое важное — отношение игроков. Всегда это подчеркивал, команда хорошо показывает себя в этом плане.

Готовлюсь к матчу, думая только о «Специи». О кубковой встрече с «Миланом» мы подумаем позже.

Кришито сдал отрицательный тест на ковид. Он пройдет медобследование, а мы проверим его состояние. Он и против «Аталанты» играл с некоторыми проблемами», — приводит слова Шевченко ресурс TMW.

Ранее Андрей Шевченко вылечился от коронавируса.



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