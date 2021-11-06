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Шевченко дал согласие возглавить клуб Серии А

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
06.11.2021
01:17
Новость

Бывший главный тренер сборной Украины АндрейШевченко близок к тому, чтобы возобновить тренерскую карьеру и впервые в качестве тренера возглавить клубную команду.

По данным известного спортивного журналиста Николы Скира, речь идет о том, что боссы ФК «Дженоа» после длительных переговоров все же уговорили Андрея Шевченко возглавить команду.

Сообщается, что контракт будет подписан до 2023 года, а в тренерский штаб Шевченко войдут Андреа Малдера и Мауро Тоссотти, которые работали его помощниками в национальной сборной Украины.

Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины после Евро-2020.

Добавим, что сейчас главным тренером «Дженоа» является 57-летний Доминико Баллардини. «Дженоа» занимает 15 место в турнирной таблице чемпионата Италии с 9 очками в 12 встречах, при этом отрыв от зоны вылета лишь одно очко.

Ранее главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал матч 14-го тура УПЛ с «Металлистом 1925». 

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