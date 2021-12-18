Шевадзуцкий победил польского боксера, продлив победную серию

В рамках вечера бокса в ТРЦ Терминал в Броварах украинский боксер Игорь Шевадзуцкий (9-0, 8 KO) встретился в шестираундовом бою с Камилем Соколовски (11-24-2, 4 КО) из Польши.
Впервые Украинский Халк провел шесть раундов на ринге. До этого Шевадзуцкий выигрывал только нокаутами.
Украинец победил соперника единогласным решением судей: 58–56, 58–56, 58–56.
В главном бою на ринг выйдет украинец Денис Беринчик (15–0, 9 KO), его соперник – россиянин Иса Чаниев (15–3, 7 KO). На кону будет стоять пояс WBO International в легком весе.
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