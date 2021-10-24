Шестаков – о матче с «Мариуполем»: рад, что удалось забить два мяча после выхода на замену

Нападающий «Вереса» Михаил Шестаков прокомментировал матч 12-го тура УПЛ с «Мариуполем». Встреча завершилась победой ровенской команды со счетом 2:0, дубль в активе Шестакова.
«Очень рад, что удалось забить два гола после выхода на замену и принести команде победу. В перерыве тренер просил цепляться за мячи, как можно меньше терять мяч и, конечно, пытаться забить гол. Голы для нападающего - это самое главное. Поэтому очень рад, когда забиваю. Особенно, если это два гола, которые стали победными. Поэтому очень доволен. В команде шутят: забил один, теперь дубль, очередь делать хет-трик. В общем - настроение победное. Двигаемся дальше», — цитирует Шестакова пресс-служба клуба.
В текущем сезоне УПЛ «Верес» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.
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