Шесть украинских теннисистов заявлены в квалификации Australian Open

Опубликован предварительный список участников отборочного этапа на австралийском мэйджоре.

В квалификации Открытого чемпионата Австралии заявлены Илья Марченко (ATP 163), Сергей Стаховский (АТР 217) и Виталий Сачко (АТР 243).

В прошлом году в основу соревнований пробился только один представитель Украины - Сергей Стаховский.

В квалификации женского турнира Украину представят Леся Цуренко (№116), Катерина Байндль (№144) и Дарья Снигур (№153).

Напомним, в основной сетке Australian Open заявлены четыре представительницы Украины: Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

Матчи квалификации в Мельбурне пройдут 10-14 января, а турнир в основной сетке - 17-30 января.

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