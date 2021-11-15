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Шесть футболистов «Mеталлиста 1925» готовятся к матчу с «Вересом» по индивидуальной программе

Игорь Яслик
Игорь Яслик
15.11.2021
14:27
Новость
Футбол

22 ноября харьковская команда сыграет в гостях в 15 туре чемпионата УПЛ — с «Вересом».

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ подопечные Валерия Кривенцова не планировали проведение контрольного матча. Основное внимание сосредоточено на восстановлении и тренировочном процессе.

Кривенцову не нужен спарринг во время международной паузы
Кривенцову не нужен спарринг во время международной паузы

По имеющейся информации, по индивидуальной программе продолжают заниматься Дерек, Ростислав Русин, Максим Жичиков, Виталий Пономарь, Владислав Дмитренко, Евгений Ткачук, и только у последнего есть шанс вернуться в строй к календарному поединку с «Вересом».

Также к тренировкам с основой привлечены и несколько футболистов молодежного состава.

Напомним, что «Металлист 1925» занимает в чемпионате УПЛ девятое место, набрав 19 очков.

Ранее стало известно о переносе спарринга «Вереса».

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