Шесть футболистов «Mеталлиста 1925» готовятся к матчу с «Вересом» по индивидуальной программе

22 ноября харьковская команда сыграет в гостях в 15 туре чемпионата УПЛ — с «Вересом».

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ подопечные Валерия Кривенцова не планировали проведение контрольного матча. Основное внимание сосредоточено на восстановлении и тренировочном процессе.

Кривенцову не нужен спарринг во время международной паузы

По имеющейся информации, по индивидуальной программе продолжают заниматься Дерек, Ростислав Русин, Максим Жичиков, Виталий Пономарь, Владислав Дмитренко, Евгений Ткачук, и только у последнего есть шанс вернуться в строй к календарному поединку с «Вересом».



Также к тренировкам с основой привлечены и несколько футболистов молодежного состава.

Напомним, что «Металлист 1925» занимает в чемпионате УПЛ девятое место, набрав 19 очков.

Ранее стало известно о переносе спарринга «Вереса».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Mихалик: если не выиграем у Боснии, сборную никто не поймет

Матвеев: на французов надеемся, но и Украине нельзя оплошать

Кривцов: Украина сильнее боснийцев как команда

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.