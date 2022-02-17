«Шериф» Вернидуба обыграл «Брагу» в матче Лиги Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Шериф» украинского тренера Юрия Вернидуба обыграл на своем поле португальскую «Брагу» со счетом 2:0.



На 43-й минуте Себастьян Тилль открыл счет с пенальти, а на 82-й минуте Адама Траоре забил второй мяч.

В итоге коллектив из Тирасполя победил со счетом 2:0.

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

«Шериф» - «Брага» - 2:0

Голы: Тилль, 43 (с пенальти), Траоре, 82.

Также «Динамо» обыграло латвийскую команду в Турции.



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