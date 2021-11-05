Шелаев: это была тактическая победа Скрипника

В очередном туре группового раунда Лиги конференций «Заря» на своем поле обыграла болгарский ЦСКА (2:0).

Экс-игрок «Зари» Олег Шелаев в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими впечатлениями о вчерашнем поединке в Запорожье.

«Из-за отсутствия по разным причинам нескольких системообразующих исполнителей вчера мы увидели несколько непривычную «Зарю». Кадровые проблемы заставили их главного тренера Виктора Скрипника больше внимания уделить обороне и терпеливо ждать своего часа у ворот соперника благодаря скоростным данным нападающих. Такой тактический ход себя полностью оправдал: в игре на выживание, поскольку неудачник выбывал из гонки за еврокубковую весну, искуснее оказались хозяева, склонившие чаши весов в концовке матча.

Что дальше? Шансы «Зари» на второе место несколько повысились, но они в следующем туре могут исчезнуть в случае поражения луганчан в Риме. Поэтому нас ждет еще один определяющий поединок».

Напомним, что «Заря» с 6 очками на один пункт отстает от «Ромы». Лидер — «Буде-Глинт» имеет восемь очков.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Заря» обыграла ЦСКА благодаря голам иранцев

Двойное иранское чудо: как «Заря» в концовке дожала софийский ЦСКА

Определен лучший игрок «Зари» в матче с ЦСКА

Тренер ЦСКА София – о матче с «Зарей»: меня все устраивает, кроме результата

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.