Шелаев: 2-3 года Коноплянка еще сможет поиграть на высоком уровне

В весенней части сезона один из недавних лидеров национальной сборной Украины Евгений Коноплянка будет выступать за польскую «Краковию».

Экс-игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал переход футболиста «Шахтера» в середняк Экстраклясы.

«В возрасте Коноплянки главное - игровая практика. И если у Евгения не возникнет проблем со здоровьем, то, думаю, что 2-3 сезона он еще сможет провести на высоком уровне, получая наслаждение от футбола.

На мой взгляд, польский элитный дивизион - не худший вариант для продолжения карьеры. Теперь очень многое зависит от самого Коноплянки. Все ждут от него скоростных проходов, эффектных голо. Все должно у Евгения получиться, он должен по максимуму воспользоваться предоставленным шансом и тогда «Краковия» может и не стать его последней командой. Тем более, что у него контракт до окончания сезона с возможной пролонгацией еще на год. Как говорят, время покажет.

Коноплянка и сам отлично понимает, что если он проявит себя в Польше с наилучшей стороны, то и с возвращением в национальную сборную Украины задержки не будет».

Коноплянка перешел в «Краковию» на правах свободного агента, предварительно разорвав договор с «Шахтером». Его контракт рассчитан на полгода и может быть продлен еще на сезон.

Ранее свое мнение о переходе Коноплянки в чемпионат Польши высказал экс-партнер футболиста в «Днепре» Младен Бартулович.

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