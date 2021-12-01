Шацких: Шотландия? Не надо кричать, как нам повезло

Экс-форвард и экс-тренер киевского «Динамо» Максим Шацких в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua оценил соперника сборной Украины по плей-офф квалификации чемпионата мира-2022, а именно национальную команду Шотландии.



«Жребий нормальный. Если бы попались Италия или Португалия, то было бы маловато шансов. А с такими сборными, как Уэльс, Чехия, Польша, Шотландия, мы, скажем так, одного уровня. Со всеми можно играть и проходить дальше. Но просто не надо кричать, как нам повезло. Во-первых, игра будет в Шотландии. Во-вторых, сейчас сборная Шотландии – это не та команда, которая была 10-15 лет назад. Шотландцы давно в достаточно современный футбол играют. Поэтому будет достаточно сложно играть с Шотландией.

Уэльс и Австрия? Эти сборные все плюс-минус ничем не сильнее и не слабее нашей сборной. Со всеми можно играть и добиваться той задачи, которая стоит перед сборной Украины», - сказал Шацких.

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